Cameroon Coronavirus Update: Cases climb to 820, Total Deaths reaches to 12 today 12-Apr-2020

Cameroon coronavirus cases climb to 820, total Deaths reaches to 12 today 12-Apr-2020

Confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) have increased to 820, while 12 people died due to the growing infection in the country.

Here are the latest cases of Coronavirus (COVID-19) infection in Cameroon:

Sr. No. Date Total Cases New Cases Total Deaths Deaths 1. 18-Mar-2020 13 3 0 0 2. 19-Mar-2020 13 0 0 0 3. 20-Mar-2020 27 14 0 0 4. 21-Mar-2020 27 14 0 0 5. 22-Mar-2020 40 0 0 0 6. 23-Mar-2020 56 16 0 0 7. 24-Mar-2020 66 10 1 1 8. 25-Mar-2020 75 9 1 0 9. 26-Mar-2020 75 0 1 0 10. 27-Mar-2020 91 16 2 1 11. 28-Mar-2020 91 0 2 0 12. 29-Mar-2020 139 48 6 4 13. 30-Mar-2020 139 0 6 0 14. 31-Mar-2020 193 54 6 0 15. 01-Apr-2020 233 40 6 0 16. 02-Apr-2020 306 73 7 1 17. 03-Apr-2020 509 203 8 1 18. 04-Apr-2020 555 46 9 1 19. 05-Apr-2020 650 95 9 0 20. 06-Apr-2020 658 8 9 0 21. 07-Apr-2020 685 27 9 0 22. 08-Apr-2020 730 45 10 1 23. 09-Apr-2020 803 73 12 2 24. 10-Apr-2020 820 17 12 0 25. 11-Apr-2020 820 0 12 0 26. 12-Apr-2020 820 0 12 0

Source: NewsdeskIndia